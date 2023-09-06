Son dakika... Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 23:09
Son dakika... Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 23.01'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7.19 km olarak ölçüldü.


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