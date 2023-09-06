Son dakika... Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 23.01'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7.19 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 6, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-09-06
Saat:23:01:41 TSİ
Enlem:38.087 N
Boylam:38.486 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/uPTzvCx8Vm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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