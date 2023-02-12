Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde artçı deprem!
Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 16.29'da bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
4.5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-02-12
Saat:16:29:12 TSİ
Enlem:38.072 N
Boylam:38.3 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/RQvRyWg6nn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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