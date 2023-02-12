Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde artçı deprem!

Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:41
Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde artçı deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 16.29'da bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

4.5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü.


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