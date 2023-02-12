Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 16:27

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 16:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş'taki depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Havalimanının pistinin onarım öncesi ve sonrası görsellerinin de yer aldığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı" ifadesi kullanıldı.

İGA EKİPLERİNCE 96 SAATTE ONARILDI

???????Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile onarıldığı kaydedilerek, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

"HİZMETE AÇILMASI BEKLENİYORDU"

Açıklamada, tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 45 ayrı noktasında oluşan parçalanma ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığı anımsatılarak, "Şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan ve yardımların zamanında bölgeye ulaşabilmesi için kritik önem teşkil eden havalimanının bir an önce hizmete açılması bekleniyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.