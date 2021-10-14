Adıyaman'da 77 ev Covid-19 karantinasına alındı

14 Ekim 2021 Perşembe, 15:41

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 77 ev karantinaya alındı.