Adıyaman'da 77 ev Covid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 77 evde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA
14 Ekim 2021 Perşembe, 15:41
Adıyaman'da 77 ev Covid-19 karantinasına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 77 ev karantinaya alındı.


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