Adıyaman'da adreslere eş zamanlı 'uyuşturucu' operasyonu: 20 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da adreslere eş zamanlı 'uyuşturucu' operasyonu: 20 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:15

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #adıyaman

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