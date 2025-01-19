Adıyaman'da iş cinayeti: İnşaatın 3. katından düşen 62 yaşındaki işçi kurtarılamadı

Yayınlanma: 19.01.2025 - 16:16

Güncelleme: 19.01.2025 - 16:16

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı binanın 3. katında çalışan İbrahim Dündar (62), dengesini kaybederek aşağı düştü.

Ağır yaralanan Dündar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Dündar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dündar’ın cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.