Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna: 'Mücadele ettim'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ambulans uçak ile Ankara’ya getirilmişti.
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde tedavisi devam eden Aleyna Ölmez yaşadıklarını ve duygularını anlattı.
"GURURLU HİSSETTİM"
Zor bir süreç olduğunu söyleyen Ölmez, “Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.
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