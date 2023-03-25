Adıyaman'da çöken ağır hasarlı 5 katlı binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 23:01

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 23:01

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.