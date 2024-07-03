Adıyaman'da deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 20:02'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 1.1 km olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 3, 2024
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/68H3lFOTOk
03.07.2024, 20:02:00 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 1.1 km#Kandilli
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Koca'nın beklenmeyen konuşması
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- A Milli Takım'a kötü haber!