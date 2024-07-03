Adıyaman'da deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:10
Adıyaman'da deprem meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 20:02'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 1.1 km olarak açıklandı.

 


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