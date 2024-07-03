Adıyaman'da deprem meydana geldi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:10

Güncelleme: 03.07.2024 - 20:19

Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 20:02'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 1.1 km olarak açıklandı.