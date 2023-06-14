CHP kanun teklifi verdi: ‘Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde faturaları devlet karşılasın’

Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:28

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un söz konusu kanun teklifi yasalaşırsa, 2023 yılı sonuna kadar, deprem bölgesindeki vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar bütçesinden, su faturaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

“FATURALAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR”

Mehmet Güzelmansur kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Şimdilerde depremzedelere 6 Şubat’tan itibaren kullandıkları elektrik tüketim bedelleri toplu bir şekilde yansıtılmaya başlanmıştır. Bu dönemde doğalgaz alt yapısı da zarar gördüğü için ısınma ihtiyacı çoğunlukla elektrikle sağlanmıştır. Bu nedenle fatura bedelleri oldukça yüklü gelmiştir. Ezici bir çoğunluğu işsiz ve gelirsiz kalan depremzedelerin bu faturaları da diğer faturaları da ödeme imkânları hâlâ bulunmamaktadır. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde insanlarımızın kendilerini toparlayana kadar faturaları devlet tarafından karşılanmalıdır.”

Güzelmansur’un kanun teklifi 06 Şubat 2023 ila 31 Aralık 2023 arasındaki elektrik, doğalgaz ve su faturalarının Bakanlıkların bütçesinden karşılanmasını, böylece işsiz ve gelirsiz kalmış depremzedelerin fatura yüklerinin hafifletilmesini amaçlıyor.