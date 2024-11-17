Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü
Adıyaman’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Mustafa Yılmaz idaresindeki otomobil ile Halil A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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