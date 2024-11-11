Adıyaman'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. idaresindeki 34 KD 3583 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Havaalanı Kavşağında çarpıştı.
Meydana gelen kazada Ravzanur Y. (12), Dilan Y. (28), Ahmet Y. (20), Emine Y. (50), Hatice T. (30), Fidan T. (58), Müslüm Y. (22), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman
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