Adıyaman'da taşlık alana iniş yapan paraşütçü yaralandı

Adıyaman’da taşlık alana iniş yapmak zorunda kalan paraşütçü yaralandı.

Adıyaman'da taşlık alana iniş yapan paraşütçü yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:00

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında paraşütle taşlık alana iniş yapmak zorunda kalan paraşüt pilotu M.E (25)., taşlara çarparak yaralandı.

Pilotun taşlık alana düşerek yaralandığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan pilot M.E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman

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