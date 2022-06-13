Adıyaman'da feci kaza: Motosiklet ve traktör çarpıştı!
Kahta ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolunun 32’nci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Çelik'in (21) kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Kazada motosikletli Çelik ve arkasında oturan İsmail Bozkurt (19) yaralandı.
DURUMLARI İYİ
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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