Adıyaman’da feci kaza... Motosikletle otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:03

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:04

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde M.B., idaresindeki 63 MB 7097 plakalı motosiklet ile F.Ç., idaresindeki 02 ACV 658 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.B., ile motosiklette bulunan H.H.K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.H.K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.