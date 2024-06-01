Adıyaman'da feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:02

Güncelleme: 01.06.2024 - 13:02

Samsat yol ayrımında, Mehmet Fatih İnceyol yönetimindeki 02 AEJ 546 plakalı otomobil, Adıyaman-Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte G.İ. (6), Z.A.İ. ve (3) kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.