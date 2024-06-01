Adıyaman'da feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:02
Adıyaman'da feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Samsat yol ayrımında, Mehmet Fatih İnceyol yönetimindeki 02 AEJ 546 plakalı otomobil, Adıyaman-Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte G.İ. (6), Z.A.İ. ve (3) kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi haberleri adıyaman haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman'da acı olay: Serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu

Adıyaman'da acı olay: Serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu
İsias davasında Adıyaman Belediyesi’ndeki sorumluların da soruşturulması kararı alındı: Kamu görevlilerine yargı yolu

İsias davasında Adıyaman Belediyesi’ndeki sorumluların da soruşturulması kararı alındı: Kamu görevlilerine yargı yolu
Adıyaman’da hasat geç başladı: Yüksek verim bekleniyor!

Adıyaman’da hasat geç başladı: Yüksek verim bekleniyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizindeki gerileme hızlandı: İki haftada 6,4 puan düştü

Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduat faizindeki gerileme hızlandı: İki haftada 6,4 puan düştü
Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’

Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’
Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!

Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!
Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!
Gezi’nin yıldönümünde duyurdu: ‘Gezi’nin Vali’si Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu

Gezi’nin yıldönümünde duyurdu: ‘Gezi’nin Vali’si Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu
Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması
Havalimanlarında 'elle arama şartı' kararı: İzin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak

Havalimanlarında 'elle arama şartı' kararı: İzin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek

Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek