Adıyaman'da feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Samsat yol ayrımında, Mehmet Fatih İnceyol yönetimindeki 02 AEJ 546 plakalı otomobil, Adıyaman-Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte G.İ. (6), Z.A.İ. ve (3) kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi'nin Vali'si avukat oldu!
- AKP’li belediye yeni evlere kepçeyi vurdu
- Hamas'tan ilk açıklama geldi!
- 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'
- Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
- Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
- CHP’liler hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı
- Erdoğan 'yumuşama şartlarını' açıkladı
- Görevden alma ve atama kararları...