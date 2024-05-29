İsias davasında Adıyaman Belediyesi’ndeki sorumluların da soruşturulması kararı alındı: Kamu görevlilerine yargı yolu

Kahramanmaraş depremlerinde KKTC’den sporcu öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in davasında dün önemli bir gelişme yaşandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00
İsias davasında Adıyaman Belediyesi’ndeki sorumluların da soruşturulması kararı alındı: Kamu görevlilerine yargı yolu
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Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verdi. Kurul, gerekçeli kararında, binanın yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin yıkıma sebebiyet vermiş olabileceğini belirtti. 

Kararda, “denetim görevinin yerine getirilmediğine, proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığına, yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığına ve mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğine” dikkat çekildi. 

Böylece yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen ruhsat büro teknisyeni, ruhsat büro şefi, imar müdürü ve bir belediye başkan yardımcısı olmak üzere dört kişi için soruşturma yürütülebilecek. 

Cumhuriyet’e konuşan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Halihazırda yargılanan otel sahipleri ve fenni mesullerin yanı sıra belediye yetkililerinin yargılanmasının önünün açılması, bizleri memnun etmiştir. Soruşturma ve yargı sürecini sıkı takip edeceğiz” dedi. 

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, sorumlular en ağır cezayı alana kadar durmayacaklarını söylediklerini vurgulayarak “Sevdiklerimizi alan herkesin peşindeyiz” dedi.


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