Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adıyaman'da 8 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 17:55
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt, Bahçelievler, Hoca Ömer, Turgut Reis, Yavuz Selim, Yeni ve Siteler mahallelerinde gerçekleşen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 4 şüpheliyi tespit etti.

Zanlılardan G.K, C.U. ve M.S. yakalandı, H.E'yi arama çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. ve C.U. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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