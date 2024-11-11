Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adıyaman’da iki grup arasındaki çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Yunus Emre Mahallesi Yaşam Caddesi yakınlarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mikail G., yanında getirdiği kuru sıkı tabancayı ateşleyerek Yunus E’yi silahın kabzası ile başından vurdu.
Başından yaralanan Yunus E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kavgaya karışan Mikail G., ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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