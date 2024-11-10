Çiftlerin kavgası, Hindistan Demiryolları'nın ciddi mali kaybına nasıl yol açtı?

Yayınlanma: 10.11.2024 - 11:34

Güncelleme: 10.11.2024 - 11:34

Times of India'nın (TOI) haberine göre, istasyon şefinin sorunları, Andhra Pradesh eyaletinin güneyindeki Visakhapatnam şehrinde vardiyası sırasında eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesiyle başladı.

Adam, görüşmeyi hayal kırıklığı içinde sonlandırırken, “Evde konuşuruz, tamam mı?” dedi. Ancak, iş mikrofonunu yanlışlıkla açık bıraktığından, bu cümle bir meslektaşı tarafından duyuldu ve o da bunu isyandan etkilenen bir bölgeye kısıtlı bir raydan bir yük treni gönderme izni olarak yanlış anladı.

Bu hata, gece kısıtlamalarını ihlal etti ve Hindistan Demiryolları'na 270 bin Sterlin tutarında önemli bir mali zarar verdi.

İhmali nedeniyle açığa alınmakla karşı karşıya kalan istasyon şefi, zaten gergin olan evliliğinin daha da büyüdüğünü gördü.

TOI'ye göre, kısmen karısının eski bir partneriyle devam eden duygusal bağı nedeniyle yıllardır sorunlu olan evlilik, evdeki ilişkileri sık sık geriyordu. Farklılıklarını onarma girişimlerine rağmen, bu olay bir kırılma noktası oldu ve boşanma davası açmasına neden oldu.

Bunun üzerine eşi, Hindistan yasaları uyarınca karşı bir şikâyette bulunarak onu ve ailesini zulüm ve tacizle suçladı.

Sonraki birkaç yıl boyunca dava, kadının sadakatsizlik ve çeyiz taleplerine ilişkin suçlamaları ve iddiaları ile uzun süren bir yasal karmaşa yaratarak birçok mahkemeden geçti. Dava, Chhattisgarh Yüksek Mahkemesi'ne ulaşmış, mahkeme delilleri incelemiş ve kadının taciz iddialarını asılsız bulmuştur.

TOI'nin haberine göre, hakim Rajani Dubey ve hakim Sanjay Kumar Jaiswal'dan oluşan bölüm heyeti, eski sevgilisiyle devam eden iletişiminin ve maliyetli “Tamam” olayına yol açan tartışmanın kocasına yönelik zihinsel zulüm anlamına geldiğini vurguladı.

Kapsamlı bir incelemenin ardından Yüksek Mahkeme daha önceki bir aile mahkemesi kararını bozarak istasyon şefinin boşanmasına karar verdi.