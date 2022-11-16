Adıyaman’da iki mahalleye kuduz karantinası
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuduz vakası nedeniyle 2 mahallenin karantinaya alındığını duyurdu.
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, “Kuduz şüphesiyle ekiplerimiz tarafından Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide; veteriner hekimimizin ön muayenesi neticesinde ilgili kediye ‘kuduz şüpheli’ protokolü uygulanmış ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tedbir çalışmaları ilk andan itibaren uygulanmıştır. 11.11.2022 tarihinde ölen kedi aynı gün İl Tarım Orman Müdürlüğüne teslim etmiştir. İl Tarım Orman Müdürlüğü de ilgili hayvana Kuduz Hastalığı protokolünü uygulayarak 11.11.2022 tarihinde Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Veteriner Hekim refakatinde teslim edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmiştir.
Adıyaman İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik Mahallesi ve Sümerevler Mahallesinde ‘kuduz şüpheli vaka’ nedeniyle karantina uygulanması kararı alınmıştır. Bu çerçevede ilgili alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılacak olup, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılacaktır” denildi.
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi