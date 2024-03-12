Adıyaman'da kan donduran olay: 71 yaşındaki eşini katletti, pencereden etrafı izledi

Adıyaman’da, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:41
Adıyaman'da kan donduran olay: 71 yaşındaki eşini katletti, pencereden etrafı izledi
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıkmış, iddiaya göre Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.’yi eline aldığı bıçakla defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” gibi sözler söyleyerek kan dondurmuştu.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Abuzer Y., sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Adliyesine getirildi. 

PENCEREDEN ETRAFI İZLEDİ, DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER SÖYLEDİ

Eşini bıçaklayarak öldüren Abuzer Y.’nin olayı gerçekleştirdikten hemen sonra evin penceresinden dışarıyı izlediği ve kendi kendine bir şeyler söylediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan kan donduran olayın ardından pencereden hem etrafı izleyen hem de dehşete düşüren sözler söyleyen Abuzer Y., Adıyaman Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


adıyaman haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti

Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti
Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı!

Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı!
13 yıl sonra bulundu: ‘Aşk üçgeni’ cinayetin sırrını çözdürdü

13 yıl sonra bulundu: ‘Aşk üçgeni’ cinayetin sırrını çözdürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Market'lerde ramazanda indirimli et ve kıyma satacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Market'lerde ramazanda indirimli et ve kıyma satacak
Yatırımcılar dikkat… Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları…
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz açıklaması: 'Oynaklık geçici olarak görülmeli'

Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz açıklaması: 'Oynaklık geçici olarak görülmeli'
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'

CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart 2024 hava durumu raporu…
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’