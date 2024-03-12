Adıyaman'da kan donduran olay: 71 yaşındaki eşini katletti, pencereden etrafı izledi
Adıyaman’da, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıkmış, iddiaya göre Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.’yi eline aldığı bıçakla defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Polis ekiplerince yakalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” gibi sözler söyleyerek kan dondurmuştu.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Abuzer Y., sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Adliyesine getirildi.
PENCEREDEN ETRAFI İZLEDİ, DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER SÖYLEDİ
Eşini bıçaklayarak öldüren Abuzer Y.’nin olayı gerçekleştirdikten hemen sonra evin penceresinden dışarıyı izlediği ve kendi kendine bir şeyler söylediği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşanan kan donduran olayın ardından pencereden hem etrafı izleyen hem de dehşete düşüren sözler söyleyen Abuzer Y., Adıyaman Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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