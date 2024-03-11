Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde borç meselesi nedeniyle tartışan kuzenlerin kavgası ölümle bitti. Eyüp S. isimli kişi, tartıştığı kuzeni Musa Batur’u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Osmaniye’de kuzenlerin borç kavgasında kan aktı. Olay, sabah saatlerinde Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı Köyü’ndeki Kıraçlı Mahallesi’nde meydana geldi.
Musa Batur, kuzeni Eyüp S’nin evine gitti. İki kuzen arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Eyüp S., evindeki av tüfeğiyle Musa Batur’a ateş etti.
KURTARILAMADI
Batur kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Batur’un yaşamını yitirdiğin belirlenirken, şüpheli jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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