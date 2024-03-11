Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde borç meselesi nedeniyle tartışan kuzenlerin kavgası ölümle bitti. Eyüp S. isimli kişi, tartıştığı kuzeni Musa Batur’u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:06
Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti
Abone Ol google-news

Osmaniye’de kuzenlerin borç kavgasında kan aktı. Olay, sabah saatlerinde Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı Köyü’ndeki Kıraçlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Musa Batur, kuzeni Eyüp S’nin evine gitti. İki kuzen arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Eyüp S., evindeki av tüfeğiyle Musa Batur’a ateş etti.

KURTARILAMADI

Batur kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Batur’un yaşamını yitirdiğin belirlenirken, şüpheli jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


kuzen haberleri

İlgili Haberler

Hollywood'un ünlü çifti 'kuzen' çıktı... Yıllar sonra öğrendiler

Hollywood'un ünlü çifti 'kuzen' çıktı... Yıllar sonra öğrendiler
II. Elizabeth'in kuzeni Thomas Kingston, hayatını kaybetti

II. Elizabeth'in kuzeni Thomas Kingston, hayatını kaybetti
Seçil Erzan kuzeni için 2 milyon istemiş: Konuşmalar raporda...

Seçil Erzan kuzeni için 2 milyon istemiş: Konuşmalar raporda...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatırımcılar dikkat... Gram altın haftaya zirve ile başladı! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altın haftaya zirve ile başladı! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Mart 2024 altın fiyatları...
Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’
Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi
Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları

Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi

Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi
Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri

Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri