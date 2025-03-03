Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bilal Kurt (62) hayatını kaybetti.

Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:25

Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Kahta karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

S.Ö. yönetimindeki 38 HL 806 plakalı otomobil, Hasancık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bilal Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilal Kurt'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #otomobil #kaza

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