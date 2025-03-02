Ordu’da otomobil markete daldı: 3 yaralı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:51

Güncelleme: 02.03.2025 - 14:51

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak markete daldı. Mevlüt Kuru’nun kullandığı otomobil, önünde yavaşlayan araca çarpmamak için yapılan ani manevranın ardından kontrolden çıkarak bir markete girdi.

Marketin içinde büyük paniğe neden olan kazada, sürücü Mevlüt Kuru ile eşi Fatma Kuru ve Kübra Koç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla markete daldığı ve içeride büyük bir kaosa neden olduğu görüldü.