Adıyaman’da paraşüt kazası: Üroloji uzmanı hayatını kaybetti

Adıyaman'da, Ali Dağı'nda paraşütle havalanmaya çalışan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, rüzgarın etkisiyle uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kartalmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman’da paraşüt kazası: Üroloji uzmanı hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 17:21

Adıyaman merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı’nda Şanlıurfa’daki özel bir hastanede görevli olduğu öğrenilen Op. Dr. Mahir Kartalmış, arkadaşlarıyla birlikte paraşütle uçuş yapmak için bölgeye gitti.

Ekipler, ağır yaralanan Kartalmış'ı bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartalmış, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kartalmış’ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kazadan önce Kartalmış’ın paraşütle uçuş yaptığı son görüntülerinin ortaya çıktığı öğrenildi.


Etiketler: #paraşüt #kaza

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