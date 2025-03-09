Malatya’da teravih çıkışı feci kaza!

Malatya'da teravih namazının ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Mehmet Karabatak, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karabatak, kurtarılamadı.

Malatya’da teravih çıkışı feci kaza!
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:39

Malatya’nın Meydanbaşı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, teravih namazından çıkan 68 yaşındaki Mehmet Karabatak, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karabatak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan araç sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Malatya #teravih namazı

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