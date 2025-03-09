Feci kaza... Otomobil takla attı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Feci kaza... Otomobil takla attı: 3’ü çocuk 6 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 16:35

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 553. Sokak’ta meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarpıp takla attı.

Ters dönen araçta bulunan 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Etiketler: #diyarbakır #otomobil #kaza

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