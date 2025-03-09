Feci kaza... Otomobil takla attı: 3’ü çocuk 6 yaralı
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 553. Sokak’ta meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarpıp takla attı.
Ters dönen araçta bulunan 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır #otomobil #kaza
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