Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep’te, otomobilin aynı yönde ilerleyen minibüse çarpması sonucu 22 yaşındaki Suriyeli Muaid El Halid yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, önünde seyir halinde olan Muaid El Halid’in kullandığı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Muaid El Halid’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan Halid H., Abubekir A. ve Casim H. ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muaid El Halid’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #gaziantep #kaza
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