Adıyaman'da pes dedirten hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman’da orta hasarlı bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da pes dedirten hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 13:04

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2625 Sokak içerisinde bulunan orta hasarlı bir binada hırsızlık yaptığı iddia edilen E.L., H.D., F.Ö., Z.Y., isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çaldıkları malzemelerle yakalanan 4 şahıs, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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