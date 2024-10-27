Adıyaman'da pes dedirten hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman’da orta hasarlı bir binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2625 Sokak içerisinde bulunan orta hasarlı bir binada hırsızlık yaptığı iddia edilen E.L., H.D., F.Ö., Z.Y., isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Çaldıkları malzemelerle yakalanan 4 şahıs, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'