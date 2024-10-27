Şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik 'kazı kazan' hırsızlığı: Cezaevine gönderildi

Samsun’da bir şans oyunları işletmesinden 31 bin TL’lik kazı kazan kartı hırsızlığı gerçekleşti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik 'kazı kazan' hırsızlığı: Cezaevine gönderildi
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:30

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir şans oyunları işletmesinden farklı tarihlerde toplam 31 bin TL değerinde kazı kazan kartı çalındığı bilgisinin alınması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının şüphelisinin H.Ç. (34) olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #CEZAevi

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