Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yavuz Selim Mahallesi'nde, iki grup arasında başlayan tartışma sırasında, Mehmet Yılmaz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vuruldu. Yılmaz tedaviye alınırken, şüphelilerin ise arandığı bildirildi.

DHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:54
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Yılmaz (35), tabancayla vurularak yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 24 Haziran Cuma  günü, gece Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurularak yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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