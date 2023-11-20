Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:55
Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Daha sonra silahlı kavgaya dönen olayda Cemal Y. (63) ve Mahmut Y. (64) yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kursunlar nedeniyle yaralanan 2 kişi, 112 Sağlık Ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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