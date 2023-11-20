Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Daha sonra silahlı kavgaya dönen olayda Cemal Y. (63) ve Mahmut Y. (64) yaralandı.
Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kursunlar nedeniyle yaralanan 2 kişi, 112 Sağlık Ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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