TTB duyurdu: Adıyaman'da konteynerleri su bastı

TTB, sosyal medyadan peş peşe görüntüler paylaşarak Adıyaman'daki pek çok konteynerin su bastığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:18
TTB duyurdu: Adıyaman'da konteynerleri su bastı
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyadan paylaşım yaparak Adıyaman'da devam eden yağışlar nedeniyle konteynerleri su bastığını duyurdu.

TTB, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da dün ve bugün yaşanan yağış nedeniyle çok sayıda konteynırı su basmış, depremzedeler bir kez daha yaralarını kendi kendilerine sarmak zorunda bırakılmıştır.

Depremin üzerinden 9,5 ay geçmesine karşın geçici yerleşim alanlarındaki organizasyon yetersizlikleri sürmektedir.

Kamu otoritesine geçici yerleşim alanlarında su baskını, yangın, salgın hastalık gibi risklere karşı hızla önlemler alma çağrısı yapıyor; güvenli ve sağlıklı yapılar inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyoruz."


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