Adıyaman'da şüpheli ölüm... Çatıdan düşen kadın öldü!

Adıyaman’da 1 katlı evinin çatısından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:32
Adıyaman'da şüpheli ölüm... Çatıdan düşen kadın öldü!
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü'nde ikamet eden 75 yaşındaki 10 çocuk annesi Hafi Akbıyık, 1 katlı evlerinin çatısından dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Yere düşen kadını fark eden yakınları 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hafi Akbıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde jandarma ekiplerince tamamlanan incelemelerin ardından Akbıyık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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