Adıyaman’da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 16:34

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Kasım Taş (41) yönetimindeki 32 LL 980 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Çimen'in (51) kullandığı 34 FGN 61 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Kasım Taş ile Ahmet Taş (9), Ali Taş (12), Nidanur Taş (5) ve Naile Çimen (48) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Naile Çimen’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.