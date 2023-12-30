Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı.
Adıyaman'da H.Ş. idaresindeki 02 AAU 869 plakalı traktör, Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve çocuğu Deniz Taş'a (7) çarptı.
Kazada anne ve çocuğu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Deniz Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki
- Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!
- Suudi şirket, Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti