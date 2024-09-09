Adıyaman'da tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait tren raylarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, M.B, F.Y, A.A. ve Y.D'nin tren raylarını oksijen kaynağı ve çeşitli ekipmanlar kullanarak kesmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #adıyaman #tren rayı
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