Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan yurttaş, vagonun çarpması sonucu yaralandı
İzmir-Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yakın bir noktada özçekim yapmak isteyen bir yurttaş, vagonun çarpması sonucu yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yurttaş, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'da tren rayının yanında özçekim yapan A.P., o sırada geçen trenin vagonunun çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta, İzmir-Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yaklaşarak özçekim yapmak isteyen A.P'ye (17) trenin vagonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin özçekim yapmak amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.
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