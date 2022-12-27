Adıyaman'da üniversite personeli aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

27 Aralık 2022 Salı, 16:23

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Marangozlar ve Mobilyacılar Sanayi Sitesi yakınlarında yurttaşlar, yapımı devam eden binaların oradan geçerken park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti.

Şahsın başından vurulduğunu anlayan kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde hareketsiz yatan kişinin 4 çocuk babası olan 45 yaşındaki Abdurrahman Toprak, olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı, olay yerine ilişkin incelemelerde bulundu. Ateşlenen silahtan çıkan merminin ise önce Toprak’a, ardından aracın camından çıkarak yapımı devam eden binanın birinci kat penceresine isabet ettiği tespit edildi.

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli olduğu öğrenilen Abdurrahman Toprak'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken araç içerisinde bulunan tabanca ise incelenmek üzere el konuldu. Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştıracak.