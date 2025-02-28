Adıyaman'da 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi

Adıyaman’da usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi
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İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:43

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, aralarında hastane yöneticileri ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #sağlık raporu

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