Meteoroloji açıkladı: 28 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Şubat Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu aktarıldı. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 14°C
Öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Sabah saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA 1°C, 9°C
Öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS -6°C, 3°C
Öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 10°C
Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP 5°C, 12°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Çorum çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -7°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -18°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -10°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
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