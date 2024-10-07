Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:08

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde 6 gram toz esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #adıyaman

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