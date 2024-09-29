Adıyaman'da erkek vahşeti: Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti!
Adıyaman'ın Tut ilçesinde Erdem Kılavuz (45) tartıştığı eşi Zeliha Kılavuz'u tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, dün gece geç saatlerde Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi. Erdem Kılavuz ile eşi Zeliha Kılavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Erdem Kılavuz, tabancayla eşi Zeliha Kılavuz'a ateş etti. Zeliha Kılavuz kanlar içinde yere yığılırken, Erdem Kılavuz ise bu kez aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.
Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 4 çocukları olan Kılavuz çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Kılavuz çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Tut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına açıklama
- Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- DEM Parti'den 'Nasrallah' açıklaması