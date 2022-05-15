Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

15 Mayıs 2022 Pazar, 17:31

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, S.K. ve M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

11 Mayıs'ta Özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.