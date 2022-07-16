Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Adıyaman'da bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yatağında hareketsiz şekilde bulunan kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.
Altınşehir Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katından kötü koku gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Azize Dikbıyık'ı (50) yatağında hareketsiz şekilde buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dikbıyık'ın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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