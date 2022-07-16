Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'da bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yatağında hareketsiz şekilde bulunan kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:48
Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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Altınşehir Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katından kötü koku gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Azize Dikbıyık'ı (50) yatağında hareketsiz şekilde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dikbıyık'ın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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