Kırıkkale'de su kanalında şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:08

Kırıkkale merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi'ndeki su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin, 32 yaşındaki Gencay G. olduğu ve başında yara izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gencay G'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.