Son Dakika... Adıyaman'da yaptıkları binalar yıkıldı... Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş kaçarken yakalandı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:28

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 13:08

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ağır yıkım yarattı. Depremin ardından can kayıpları artarken her gün müeahhitlerin yurtdışına kaçarken yakalandığına ilişkin haberler gelmeye başladı.

Son olarak Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.

Gelen bir son dakika gelişmesine göre, Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Hatay'da 250 konutlu "Cenetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Coşkun dün, "Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASINI İHBAR ETMİŞTİ

Cumhuriyet, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde kâğıt gibi yıkılan Alpargün Apartmanı'nın sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün, deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını gündeme getirmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Alpargün dün, KKTC’de gözaltına alındı. Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin Euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün'ün Türkiye’ye getirileceği bildirildi.