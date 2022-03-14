Adıyaman'daki depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren değerlendirme

Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 17:52
Adıyaman'daki depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren değerlendirme
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi bugün saat 15.38'de 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 

Deprem ilçede panik yaratırken; Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Meydana gelen bu depremin Çelikhan - Erkenek fay kolunun doğu ucunda olduğunu söyleyen Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan Sivrice - Pütürge hattının 2020'de meydana gelen Elazığ depremiyle kırıldığını hatırlattı.

"Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" diyen Görür, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" ifadelerini kullandı.



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