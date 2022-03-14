Adıyaman'daki depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren değerlendirme
Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi bugün saat 15.38'de 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Deprem ilçede panik yaratırken; Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Meydana gelen bu depremin Çelikhan - Erkenek fay kolunun doğu ucunda olduğunu söyleyen Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan Sivrice - Pütürge hattının 2020'de meydana gelen Elazığ depremiyle kırıldığını hatırlattı.
"Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" diyen Görür, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" ifadelerini kullandı.
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