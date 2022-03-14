Son dakika: Adıyaman'da deprem!

Merkez üssü Adıyaman'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 15:46
Son dakika: Adıyaman'da deprem!
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Merkez üssü Adıyaman / Taşdamlar - Çelikhan olan bir deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman'ın yanısıra Malatya'da da hissedildi.

KANDİLLİ: 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Taşdamlar - Çelikhan'da gerçekleşen deprem saat 15.38'de 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



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