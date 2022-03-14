Son dakika: Adıyaman'da deprem!
Merkez üssü Adıyaman'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Merkez üssü Adıyaman / Taşdamlar - Çelikhan olan bir deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman'ın yanısıra Malatya'da da hissedildi.
KANDİLLİ: 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Taşdamlar - Çelikhan'da gerçekleşen deprem saat 15.38'de 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 14, 2022
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) https://t.co/IQGF8ZNSQR
14.03.2022, 15:38:17 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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